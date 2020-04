“Se hoje não existisse esta situação da epidemia do Covid -19 teríamos o regresso ao primeiro dia de aulas do 3.º Período normal, ou seja, de uma forma presencial na escola, no entanto, devido à situação e ao estado de emergência de todo o país e às medidas adoptadas na Madeira pelo Governo Regional, este terceiro período irá iniciar-se em casa e de uma forma completamente diferente e tecnológica. Esta foi a solução determinada pelo Governo para este 3.º período (...) tratando-se de uma solução que reconhecemos como a mais adequada e de menor risco para todos os professores, alunos e restante comunidade educativa, não obstante as limitações e as dificuldades operacionais e pedagógicas que lhe estão associadas, quando comparada com o ensino presencial”.

Esta posição é assumida pelo presidente da Secção Regional da Associação Nacional de Professores (ANP), Luís Alves, numa nota dirigida à imprensa.

Para a Secção da Madeira da ANP, as medias adoptadas pelo Governo Regional “são as mais adequadas, tendo em conta à situação que atravessamos”, pelo que “vê com bons olhos as medidas apresentadas em relação ao funcionamento do ano lectivo, nomeadamente ao facultar as aulas via RTP Madeira para os alunos do 10.º ao 12.º Ano, bem como Internet e computadores aos alunos que vão realizar exames nacionais e que não os possuam”.

“Para os restantes ciclos (do 1.º ao 9. Ano) e Pré-Escolar a Secretaria Regional, faz e muito bem, utilizar os conteúdos que vão ser usados através do Tele-Ensino na RTP Memoria e RTP 2 criados pelo Ministério de Educação”, acrescenta o professor, sublinhando que “estas mediadas vão permitir abranger o ensino à distância a todos os alunos da Região”.

A ANP Madeira refere que “também teve que se adaptar esta nova forma de trabalhar ‘tecnológica’ na área da Formação” e nota que, nestes últimos 15 dias, já promoveu várias Formações/Workshops utilizando as aplicações de videoconferência, onde já participaram cerca de 460 docentes.

“Foi, é e será uma solução para o futuro em termos de formação de docentes e pretende continuar a usar estes métodos para que possa chegar junto de todos”, vinca Luís Alves.

A ANP Madeira saúda ainda “todos os educadores e professores de todos os níveis de ensino, que conscientes das enormes dificuldades que vão sentir neste 3.º período para possibilitar aos alunos o melhor apoio possível, vão com certeza dar toda a sua dedicação e empenho junto dos mesmos”.

“Todos nós gostaríamos de estar a trabalhar presencialmente, pois a nossa profissão é de proximidade e afectos, mas nessa impossibilidade, acreditamos que todos os educadores e professores não vão baixar os braços e vamos cumprir a nossa missão, ensinar para podermos vencer este enorme desafio, pois sempre souberam reinventar-se profissionalmente e corresponder superiormente aos acontecimentos”, conclui a nota.