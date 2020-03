Associação Living Care cria linha de apoio aos familiares e amigos dos utentes internados no Atalaia

A Associação Living Care, IPSS informa, através de um comunicado de imprensa, que criou uma linha de apoio aos familiares e amigos dos utentes internados na sua unidade de longa duração e manutenção Atalaia Living Care.

“Através do número 917 499 500, entre as 14h e as 15h e as 17h e as 18h30 a nossa equipa assegura o contacto do familiar ou amigo com o utente”, explica.

Informa ainda que está empenhada em disponibilizar todas as formas de contacto, que permitam mitigar os impactos do isolamento social exigido pelo actual contexto de ameaça à saúde pública.

“Procuramos também, através da equipa de animação social e de psicologia, que acede às instalações através de um rigoroso processo de triagem, proporcionar aos utentes momentos de animação e entretenimento”, sustenta.

Adianta ainda que os utentes aproveitam este momento para tranquilizar os seus familiares e amigos, transmitindo mensagens de conforto e serenidade e fazendo as recomendações para a protecção de todos.

“A segurança e a protecção dos nossos utentes é a nossa maior prioridade, assim como a promoção do seu bem estar biopsicosocial. Pela saúde de todos nós, proteja-se. Fique em casa”, concluiu.