Associação de Promoção empenhada em esbater sazonalidade no Porto Santo

A Associação de Promoção da Madeira continua empenhada em desenvolver acções que contribuam para esbater a sazonalidade na ilha do Porto Santo. Isso mesmo está a acontecer por estes dias com diversas iniciativas e com um evento que vai decorrer amanhã naquela Ilha.

Através de um comunicado de imprensa, explica que este envolvimento surge na sequência do convite feito em Outubro de 2016 a três equipas de andebol dinamarquesas pelo operador turístico da Dinamarca a ‘Primo tours’, que patrocina a liga dinamarquesa de andebol masculino, que tem como nome ‘Primo Tours Ligaen’.

Desde então, duas mantiveram os seus estágios no Porto Santo. Concretamente, a Mors-Thy Handball, que está no Porto Santo pela 3.ª vez consecutiva, trouxe este ano 28 pessoas. Trata-se de uma equipa da 1.ª liga dinamarquesa de andebol masculina, sendo que a seleção dinamarquesa foi campeã do Mundo em 2019.

Assim, com o intuito de enriquecer esta iniciativa da Primo Tours, a Associação de Promoção da Madeira desafiou o clube Madeira Andebol SAD a participar num jogo amigável com duas partes de 40 minutos, amanhã, dia 16 de Janeiro, às 10h45 no Sports Centre do Porto Santo.

Com a finalidade de ajudar a combater a sazonalidade que se faz sentir no Porto Santo, a APM providenciou também um programa social durante o fim de semana de 11 de Janeiro, de forma a que o grupo pudesse ter oportunidade de conhecer melhor a ilha do Porto Santo.

O secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, consideram que esta acção “constitui um contributo muito importante para fortalecer o Porto Santo como destino turístico, para o turismo activo e para o turismo desportivo, tirando partido das infraestruturas existentes para a prática desportiva”, e complementa que irão “continuar actuantes com acções que contribuam, não só para manter as operações atuais, como procurar sempre captar outras novas que permitam esbater cada vez mais a sazonalidade”.

Durante a sua estadia, a equipa de andebol está a ser acompanhada por um canal de televisão regional dinamarquês, liderado pelo repórter freelance Kai Hartmeyer. O objectivo é gravar um programa de televisão, com cerca de 30 minutos, sobre o estágio / training camp do Mors-thy Handball. O programa irá para o ar na estação TVMIDTVEST, assim como no website do canal. Na prática, o programa irá seguir todos os passos do Mors-Thy Handball durante o estágio no Porto Santo. Ficou ainda assegurado que não serão apenas imagens do interior do pavilhão, mas que também serão entrevistadas pessoas, assim como recolha de imagens da praia, golfe e de treino alternativo na natureza e ainda de algumas excursões.

A Primo Tours começou a operação para o Porto Santo há cinco anos, sendo que no início com viagens a partir de Billund contudo, hoje também conta com voos a partir de Copenhaga.