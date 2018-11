Associação de Fado da Madeira agradeceu ao município do Funchal pelo apoio prestado este ano

A Associação de Fado da Madeira (AFM) visitou ontem os Paços do Concelho do Funchal, num gesto simbólico de agradecimento à autarquia, pelo apoio prestado este ano no âmbito do associativismo e das actividades de interesse municipal, o qual reverteu para a compra de quatro guitarras, fundamental para a dinamização da Escola de Guitarristas criada pela entidade.

O vereador Bruno Martins recebeu, no Salão Nobre, José Rodrigues Figueira, representante da Associação, e destacou que “é uma responsabilidade do município contribuir para o desenvolvimento artístico do Funchal, através do apoio a causas nobres como esta, com uma vertente educativa patente”.

“Este é também o resultado do trabalho desenvolvido pela autarquia lado a lado com as associações que, de alguma forma, contribuem para o enriquecimento e a valorização da cidade do Funchal”, acrescentou.

A AFM fez-se acompanhar de vários artistas nesta visita, no sentido de proporcionar um pequeno concerto intimista, e agradecer, dessa forma, a parceria com a Autarquia.