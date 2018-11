Assinatura do acordo da amizade entre o Funchal e o Havai

Decorreu, há pouco, a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e uma delegação oficial da Cidade de Kauai, no estado norte-americano do Havai, que se encontra em visita à Madeira durante estes dias, que tem com principal função estreitar laços entre os dois arquipélagos.

O presidente da CMF, Paulo Cafôfo referiu que se trata de “um acordo de amizade e um compromisso de estreitar laços de diversos níveis”.

As áreas em que se foca o protocolo são a cultural, o turismo, a agricultura e a educação.

Não foi firmado um acordo de germinação entre cidades, mas com a assinatura deste protocolo, o mesmo acredita que estão a ser dados os primeiros passos para que tal aconteça.

Paulo Cafôfo ainda acrescentou que há muita proximidade cultural entre as duas comunidades, referindo que há “140 anos os madeirenses foram para o Havai para trabalhar nas plantações de cana sacarina, por lá ficaram e deixaram sementes da nossa cultura”, acrescentado que “é uma homenagem que fazemos aos nossos antepassados que tiveram a coragem de atravessar meio mundo, para ir para um lugar tão distante, um arquipélago, curiosamente, e lá estabelecerem-se e contribuíram para o desenvolvimento local”.