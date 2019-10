Assinado protocolo entre a CMF e o Clube Naval do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou, esta manhã, um protocolo entre o município e o Clube Naval do Funchal, na ocasião representado pela vice-presidente Maria Livramento, no âmbito do projecto ‘Ecotur Azul’, que tem por objectivo a valorização do potencial ecológico e turístico das áreas costeiras e marítimas, ao abrigo do Interreg Mac 2014-2020, que junta parceiros da Madeira, Açores e Canárias.

Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF, explicou que “o protocolo vai de encontro à vocação do Funchal de bem receber, prevê a cedência de um espaço aqui, no posto de turismo da CMF, que desde a sua abertura, em 2016, já recebeu 245 mil visitantes, ou seja é um local privilegiado, para a colocação de um monitor digital que disponibilizará informação turística sobre a cidade”.

“Com este protocolo e através de uma aplicação daremos a conhecer o que o Funchal tem para oferecer, trata-se de um complemento às plataformas que o Município já tem, como Just in Time Tourist, o Turismo Acessível, e os mapas direccionados para o turismo jovem, desta feita esta plataforma está mais direcionado a quem chega atraído pelo nosso mar porque consegue encontrar, com este monitor digital, um conjunto de informações sobre a forma de como a cidade se relaciona com o mar, quer através dos complexos balneares, passeios marítimo-turísticos, aliando à oferta cultural, desportiva e patrimonial às demais experiências que não podem perder na sua visita ao Funchal”, continuou o autarca.

A aplicação ‘Odyssea Funchal’ está disponível para ser descarregada para os smartphones ou toda a informação pode ser consultada na versão web em www.odyssea.eu/wapp/funchal/