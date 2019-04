Assinado acordo de revisão do Contrato Colectivo de Trabalho para Sector dos Similares de Hotelaria da RAM

Foi assinado esta manhã, nas instalações da Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva, o acordo de revisão do Contrato Colectivo de Trabalho para o Sector dos Similares de Hotelaria da RAM, entre a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, representada pelo Coordenador do Sindicato de Hotelaria e Similares da RAM e a Associação Comercial e Industrial do Funchal- Camara de Comércio e Indústria da Madeira, representada pela Mesa de Similares de Hotelaria.