ASSICOM pede às empresas de construção quem doem máscaras de protecção

A Direcção da ASSICOM - Associação da Indústria, Associação da Construção da Região Autónoma da Madeira, apelas às empresas do sector para que doem as máscaras de protecção “FF2” e “FF3” que possam possuir.

“Sempre fomos e seremos solidários com todos aqueles que mais necessitam. Num momento difícil como o que todos nós nos encontramos há de demonstrar a nossa solidariedade. Vamos doar, dentro do possível as máscaras de protecção FF2 e FF3 que possuímos”, refere a associação em comunicado de imprensa.

Para o efeito, as máscaras podem se entregues directamente ao SESARAM, “às horas normais de expediente”, ou na sede da ASSICOM (sita ao número 16 da Travessa do Forno, no Funchal) nos seguintes dias e horas:

- Dia 8 de Abril das, 15 às 18 horas

- Dia 9 de Abril das, 10 às 12h30

- Dias 13, 14 e 15 de Abril, das 10 às 12h30 e das 15 às 18 horas

“Todos juntos vamos vencer e continuar a construir a nossa Madeira com paz e harmonia”, conclui a ASSICOM.