Assembleia Legislativa da Madeira distribui 9 mil máscaras cirúrgicas

O parlamento madeirense começou hoje a distribuir 9 mil máscaras cirúrgicas por 15 instituições que trabalham na Madeira. A ASA, Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Santo António, a Cáritas Diocesana do Funchal e a Associação Casa do Voluntário, foram as primeiras contempladas, na primeira entrega de material de protecção individual que aconteceu esta quarta-feira.

Segundo o mesmo comunicado, as entregas prosseguem amanhã na ADBrava - Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava, na ADENORMA - Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira e na Casa do Povo de São Roque.

O parlamento adianta que a proposta obrigou à realocação de verbas, por parte da Secretaria-Geral do parlamento madeirense, para ajudar na causa social.

Revela ainda que a distribuição das máscaras de protecção, no valor de cerca de 16 mil euros, é feita em duas fases de modo a que se consiga acudir às necessidades imediatas destas instituições.

Diz que a Casa de Saúde de São João de Deus e a Casa de Saúde Câmara Pestana vão receber 2.450 máscaras cada. Só estas duas unidades de saúde têm cerca de 650 doentes e mais de 500 colaboradores.

Além disso, refere que a distribuição, que é feita em função do número de utentes e trabalhadores, abrange ainda o Lar da Casa da Sagrada Família em Gaula, o Lar de Idosos da Fundação de Nossa Senhora da Piedade no Porto Santo, o Lar da Sagrada Família das Irmãs Hospitaleiras, o Lar de São Francisco, o Lar de Santo António e o Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava.

O parlamento regional revela que além da compra das máscaras cirúrgicas, já avançou com um apoio financeiro de 7.500 euros para o Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira (5.000) e para o CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo (2.500).