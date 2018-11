‘As políticas do Ordenamento e dinâmicas do Mercado Imobiliário’ em debate na UMa

A Universidade da Madeira (UMa) debate, na próxima quinta-feira, dia 15 de Novembro, ‘As políticas de Ordenamento e dinâmicas de mercado imobiliário’, numa conferência organizada pela Faculdade de Ciências da Vida da UMa (FCV-UMa).

O evento, que terá lugar na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, a partir das 18 horas, insere-se no Ciclo de Conferências Mestrado em Ecoturismo e será proferida pelo Mestre Pedro Bingre, da Escola Superior Agrária de Coimbra, especialista em Ordenamento do território.

O programa da conferencia inclui, entre outros aspectos, a análise das influências dos planos directores municipais nas lógicas de ocupação territorial dos sectores turístico, habitacional, agroflorestal e conservacionista.

A conferência será de entrada livre.