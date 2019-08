As mudanças climáticas e as pragas urbanas

O aquecimento global é um processo que decorre da intensificação do efeito estufa da Terra, e que tem como principais consequências as mudanças climáticas.

As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global aumentam a intensidade, a frequência e o impacto de eventos climáticos extremos, seja de frio ou de calor. Esses eventos, além de terem elevado impacto no ambiente, o que inclui a fauna, a flora, a atmosfera, o oceano, o meio geoquímico e geofísico, proporcionam ainda efeitos nocivos à saúde humana. Importa referir que mudanças na temperatura, precipitação, humidade e outros padrões climáticos, podem originar a disseminação de mosquitos e outros insetos, os quais podem transmitir doenças como malária, dengue, zika, entre muitas outras.

Analisando alguma informação oficial da NASA - National Aeronautics and Space Administration, os dados das mudanças climáticas podem ser acompanhados através da vigilância de alguns fatores, tais como o nível médio dos oceanos, camada de gelo do Ártico, concentração/distribuição de dióxido de carbono e temperatura na superfície terrestre, sugerindo ao leitor a consulta do website dedicado a este efeito (climate.nasa.gov) e permitindo constatar as alterações reais no nosso planeta.

A Terra está aquecendo a um nível acelerado e as mudanças climáticas têm contribuindo para alterações significativas na vida dos seres humanos, mas também na de todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. No caso das pragas urbanas, as variáveis climáticas atuais justificam o comportamento de diversas espécies, que em conformidade com o aumento da temperatura terrestre, encontram terreno fértil para proliferar. As alterações existentes, induzem o aumento do metabolismo e por sua vez, intensifica-se a reprodução de diversas espécies de insetos, com particular incidência nas que são consideradas pragas urbanas. Além disso, nos períodos chuvosos, as inundações fazem aumentar o aparecimento de ratos, os quais provocam inúmeras doenças.

Pragas Urbanas face às alterações climáticas, estão a adaptar-se geneticamente e aumentando significativamente em termos populacionais.

A combinação do aumento dos níveis da concentração atmosférica de C02 (dióxido de carbono) e do aumento da temperatura terrestre, significa que as áreas do globo terrestre que atualmente são inabitadas por determinadas espécies incluindo as pragas urbanas, possam brevemente tornar-se em locais ideais de proliferação e reprodução.

Algumas consequências:

- Podemos esperar que, no futuro, as pragas causem a propagação de doenças em novos territórios e tenham um grande impacto na produção de alimentos, consequentemente na produção agrícola e animal.

- Alguns insetos crescem em temperaturas mais elevadas.

- Maiores taxas de sobrevivência nos meses mais frios, face a alterações genéticas.

- Maior resistência aos inseticidas.

As espécies com maior probabilidade de serem afetadas, possibilitando o aumento das suas populações com o aquecimento climático incluem várias espécies de mosquitos (género Aedes) que habitam áreas rurais e urbanas, a formiga invasora de jardim, as térmitas (formiga branca) e a formiga argentina, que são das principais espécies invasoras do mundo.

As pragas urbanas estão sempre à procura dos 4 (quatro) A’s ou 4 fatores de proliferação:

- Acesso

As pragas urbanas não precisam de áreas extensas para sobreviver e abrigar-se. Os insetos muito menos ainda...

Para manter as pragas no exterior da sua propriedade, incentivamo-lo a selar todas as fendas, fissuras e furos no exterior da sua edificação, incluindo nos pontos de entrada para canos, esgotos e cabos elétricos.

Recomendamos o preenchimento de todas as aberturas em redor das portas e janelas, mais precisamente nas juntas de selagem.

- Alimentos

Todas as pragas, são atraídas por qualquer fonte de comida, pelo que a sujidade induz uma refeição fácil, logo dever-se-á proceder no imediato à limpeza dos pratos e eliminar os restos de comida adequadamente.

Os armários ou despensas abastecidos com cereais, biscoitos e outros géneros alimentares secos que são embalados em cartão/papel, constituem um local ideal para as baratas procurarem abrigo e alimento.

Idealmente poderá armazenar os alimentos em recipientes de plástico ou vidro hermeticamente fechados, pois as baratas podem ingerir cartão, papel e inclusive plástico.

- Abrigo

As pragas urbanas, onde se encontram as baratas adoram ambientes quentes e húmidos, dado que a amplitude térmica varia consideravelmente no exterior, o seu número aumenta particularmente nas áreas internas que possibilitam abrigo durante os meses mais frios do ano. Uma das possibilidades de limitar o abrigo a pragas urbanas, poderia ser, por exemplo, a regulação de temperatura com sistemas apropriados, incluindo a regulação da humidade, como desumificadores, deste modo poderá desencorajar a intrusão das baratas e outras pragas urbanas.

- Água

Não é apenas alimento que as pragas procuram, uma vez que necessitam de água para sobreviver, logo alguma rutura de água, poderá fornecer uma fonte de proliferação ideal com a quantidade de água que elas precisam, identificando-se como o local perfeito para estabelecimento de uma colónia.

