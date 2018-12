“As eleições não estão determinadas nove meses antes de se realizarem”, afirma o NÓS, Cidadãos!

O NÓS, Cidadãos! reagiu, através de um comunicado de imprensa, sobre o estudo de opinião/sondagem das tendências ou preferências dos madeirenses e portossantenses relativo ao exercício do voto para as próximas eleições para a Assembleia Legislativa da RAM, no próximo ano 2019.

“Mais uma vez, numa altura em que ainda não são conhecidas todas as candidaturas e todos os candidatos, desta vez a empresa Intercampus, realizou, através de entrevistas telefónicas, entre os dias 21 e 26 de Novembro, a sua pesquisa numa amostra que soma 400 cidadãos da Região”, diz.

Para o Partido NÓS, Cidadãos!, fazer previsões eleitorais “a mais de nove meses das eleições, sem conhecer todas as candidaturas e todos os candidatos que estarão no terreno e sujeitos ao voto dos cidadãos é promover na opinião pública uma “informação” da situação actual que deve ser levada em conta, é verdade, mas que pode conter dados claudicados e que podem influenciar e confundir o cidadão eleitor”.

NÓS, Cidadãos! afirma que estes estudos de opinião/sondagens “têm por detrás uma série de condicionalismos cognitivos e políticos que interferem num determinado processo de comunicação e, portanto, que as sondagens de opinião afectam realmente os comportamentos dos indivíduos de forma significativa”.

Todavia, acredita que tudo está ainda em aberto (75% dos inquiridos não revelam o seu partido e perto de 11% não votam em nenhum dos candidatos apresentados), que as eleições não estão determinadas nove meses antes de se realizarem”.

“Sabemos – e acreditamos – que os madeirenses e portossantenses conhecem e reconhecem o nosso caminho e veem em NÓS a possibilidade de uma alternativa ao actual estado da política regional e de um novo rumo e futuro para a Região!

Mais: a energia da Região Autónoma da Madeira resulta da acção dos seus cidadãos – a democracia regional ganha com a participação de todos NÓS, Cidadãos! – e NÓS, Cidadãos! somos a opção real/verdadeira de todos aqueles que querem mais e melhor para a RAM”, concluiu.