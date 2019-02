Artur Lima diz que as regiões “não têm de pedir nada, têm direito”

“No quadro da UE e no quadro nacional, afirmar a autonomia todos os dias é o nosso dever porque, se não a afirmarmos todos os dias, passa a ser esquecida”, disse Artur Lima, na conferência de imprensa de enceramento dos ‘Encontros da Autonomia’ que reuniram dirigentes do CDS, da Madeira e dos Açores.

Uma defesa da autonomia que não implica alimentar contenciosos com a República. “Implica a afirmação dos nossos direitos e a explicação dos nossos direitos. Não temos de pedir nada, temos direito”, explica o presidente do CDS-Açores.

“As pessoas esquecem-se que um avião, quando sobrevoa o espaço aéreo da madeira ou dos Açores, as taxas não ficam na madeira e nos Açores, vão para as empresas continentais. Afirmar a autonomia é afirmar a ultraperiferia”, sublinha.

Artur Lima defende, para a Madeira e os Açores redução de impostos, melhores acessibilidades e garantias de continuidade territorial asseguradas pelo Estado.

“Relativamente ao mar, é a grande economia que vem aí e os Açores e a Madeira devem ter uma palavra na sua gestão. A palavra não pode ficar entregue, apenas, a Lisboa e a Bruxelas”, defende.

Rui Barreto, líder do CDS-Madeira, considerou “muito positivo” o encontro, de dois dias, com os dirigentes do CDS-Açores e garante que estas iniciativas são para repetir.

“No quadro do relacionamento, quer com o governo da República quer com as instituições europeias é importante que se possam afinar estratégias conjuntas”, sublinha.

As duas regiões, afirma, devem ter uma ligação ferry “entre as ilhas e o continente português”, garantida por ajudas de Estado reconhecidas por Bruxelas.

“Há questões relacionadas com o subsídio social de mobilidade que é uma responsabilidade do Estado e está há quase três anos para ser revisto. As negociações com a Madeira e os Açores não têm de ser exactamente iguais, mas podemos afinar posições”.

Nos parlamentos da Madeira e dos Açores darão entrada resoluções a enviar à Assembleia da República para que o governo da República se possa empenhar nas conclusões da última reunião dos presidentes das regiões ultraperiféricas.

Artur Lima sublinhou a importância de explicar o peso que a Madeira e os Açores representam para a afirmação internacional de Portugal.

“É bom lembrar que a dimensão atlântica de Portugal continental é dada porque tem os Açores e a Madeira. A riqueza de Portugal é grande porque tem os Açores e a Madeira. (...) O mar mão é europeu, o mar não é português, o mar é madeirense e açoriano”, garante.

Questionado sobre os eventuais apoios financeiros concedidos à companhia aérea low-cost Ryanair, o presidente do CDS-Açores defende um esclarecimento da situação.

“Eu dava um prémio a quem conseguisse provar que a Ryanair recebe dinheiro do governo dos Açores. O presidente do governo da Madeira acusa, o governo regional dos Açores recusa e diz que é mentira”, diz Artur Lima. O dirigente do CDS-A considera “uma situação muito desagradável quando dois governos se acusam e desmentem mutuamente. Há uma questão de ética e de seriedade, porque é preciso esclarecer os contribuintes da Madeira, dos Açores e do continente, de uma vez por todas, se a Ryanair recebe dinheiro”.

A única certeza que Artur Lima tem, neste processo é que, “se alguém paga, que pague equitativamente aos açorianos e aos madeirenses”.