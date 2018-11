Arrancaram trabalhos de consolidação da escarpa da Calheta

Estão no terreno os trabalhos de consolidação da escarpa da marginal da vila da Calheta, uma empreitada cujo dono é o Governo Regional. Nas próximas semanas, segundo o DIÁRIO apurou, decorrerão movimento de máquinas e de materiais com intuito de proteger o Porto de Recreio e todos os negócios ali instalados. Logo que essa fase esteja concluída, em Janeiro arrancam em força a obra, revelou fonte conhecedora do processo, que adiantou ainda que haverá condicionamento do trânsito neste troço rodoviário.

O DIÁRIO tentou obter mais detalhes junto da tutela sobre esta empreitada, ficou para mais tarde uma resposta sobre o concurso.