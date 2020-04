ARM suspende recolha selectiva do papelão e embalão no Porto Santo

Com o objectivo de salvaguardar a saúde pública da população do Porto Santo e tendo em conta a existência de dois casos positivos naquela ilha, a ARM decidiu, a partir do dia 02 de Abril, suspender a recolha selectiva do papelão (contentor azul - papel e cartão) e do embalão (contentor amarelo – embalagens plásticas e metálicas), que passarão a ser recolhidos conjuntamente com a fracção dos resíduos indiferenciados.

A recolha selectiva do vidro manter-se-á nos dias definidos para o efeito.

O município e outras entidades envolvidas na recolha de resíduos urbanos deverão adoptar a partir do dia 02 de Abril as medidas necessárias para o encaminhamento das fracções de resíduos para o CPRS, com vista à sua valorização ou eliminação, de segunda a sexta, no horário compreendido entre as 08h30 e as 16 horas.

A ARM salienta que está a acompanhar todo o desenvolvimento da situação e que, em função da mesma, medidas mais restritivas poderão ser adoptadas de forma a salvaguardar a segurança e saúde pública da população.