ARM procede a alterações na recolha de resíduos durante a Páscoa

Para além das alterações decorrentes da pandemia Covid-19, a ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa, através de comunicado, que vai proceder a algumas alterações na recolha e recepção de resíduos durante esta Páscoa.

Assim, os cinco municípios geridos pela ARM deverão ter em conta as seguintes alterações:

Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava

Não haverá recolha de resíduos na sexta-feira Santa, 10 de Abril, sendo adiada para sábado , dia 11, com início às 8 horas.

Santana

A recolha de resíduos da quinta-feira, dia 9, será antecipada para a quarta-feira, 8 de Abril, com início às 9 horas. Ainda neste concelho, a recolha de resíduos inicialmente agendada para a sexta-feira Santa (10 abril), será antecipada para a quinta-feira (9 abril), com início às 8 horas.

Porto Santo:

Na Ilha Dourada a recolha de resíduos será igualmente antecipada de sexta para quinta-feira de manhã, a partir das 8 horas.

Recepção de resíduos

Quanto à recepção de resíduos, a ARM informa que na sexta-feira Santa, dia 10 de Abril, todas as suas estações estarão encerradas, nomeadamente a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (ETRS) da Meia Serra; a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Madeira (ETZL/ET) no Porto Novo, em Santa Cruz e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos (CPRS) no Porto Santo.

A Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO), na Meia Légua – Ribeira Brava já se encontrava encerrada devido à situação actual de pandemia.

No sábado, dia 11 de Abril, a recepção de resíduos na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (ETRS) da Meia Serra, funcionará apenas entre as 8h e as 16 horas.