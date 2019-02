ARM irá investir 38,3 milhões de euros na Ribeira da Brava

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura amanhã (dia 9 de Fevereiro), as obras de ampliação da capacidade de tratamento da Estação de Tratamento de Águas da Ribeira Brava, localizada no sítio da Boa Morte. Um investimento na ordem dos 1,83 milhões de euros, com IVA, cofinanciado a 85% por fundos europeus (POSEUR).

Esta empreitada teve como objectivo a optimização das condições de tratamento de água de abastecimento público e respectiva qualidade e o reforço do fornecimento de água à população das freguesias da Ribeira Brava e do Campanário, até um máximo de cerca de 9.200 habitantes. Neste momento, são servidos 7.168 habitantes.

Conforme explica uma nota do Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira, as obras realizadas consistiram na construção de uma segunda linha de tratamento idêntica à existente, mas de maior capacidade, bem como ainda na colocação de sistemas de desinfecção por ultravioletas, na beneficiação da caixa de divisão de caudais das Covas, na ampliação da conduta de adução à ETA e na ampliação da conduta adutora distribuidora do Reservatório da Roda Massapez.

“Estas obras permitem melhorar as condições de tratamento da água, aumentar a quantidade de água para o abastecimento da população das freguesias da Ribeira Brava e do Campanário e uma gestão mais eficiente do Sistema Adutor da Ribeira Brava, bem como a melhoria da prestação de serviços de abastecimento de água à população”, sublinha.

Actualmente, a ETA serve cerca de 60% da população residente do concelho (7.168 consumidores beneficiados) e é abastecida pela Levada do Norte. Os outros 40% da população do município são abastecidos por outras origens de água (Trompica, Furo da Meia Légua, Ameixeira, entre outras).

“Até à data, a ARM já investiu um pouco mais de dois milhões de euros no concelho (já com IVA)”, acrescenta a mesma nota, e dá como exemplos a implantação de contentores enterrados para recolha de resíduos sólidos urbanos (ilhas ecológicas) em dois locais no centro da vila (no valor total de cerca de 90 mil mais IVA) e a recuperação de canais de rega secundários na freguesia do Campanário (96 mil euros, mais IVA).

“Entre 2018 e 2020 o investimento da ARM na Ribeira da Brava será de 38,3 milhões de euros (já incluindo IVA)”, avança o executivo.

O valor engloba investimentos como a construção do túnel do Pedregal/Ameixeira, a começar em 2019 (num investimento de pouco mais de 20 milhões de euros, já com IVA), ou a recuperação de canais no lanço sul da Levada do Norte e a recuperação da Levada do Monte Medonho, a concluir em 2020.

Será também feita a recuperação dos sistemas associados ao reservatório da Ameixieira e do Furo da Meia Légua e a remodelação e ampliação das redes de abastecimento de água potável e das redes de drenagem de esgoto, bem como da implementação das zonas de controlo e medição e aquisição de equipamentos para a detecção de fugas.

A ETAR da Ribeira Brava sofrerá igualmente algumas obras de remodelação/requalificação.

A ARM prevê ainda executar uma rede de ecocentros, no domínio dos resíduos sólidos.