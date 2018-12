ARM celebra acordo com três sindicatos

Após várias sessões de negociação, foi possível chegar a um entendimento para a celebração de um Acordo de Empresa (AE) com 3 sindicatos representativos da grande maioria dos trabalhadores da ARM, designadamente o SINTAP (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos), STFP-RAM (Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira) e SITE (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas).

Assim, amanhã, dia 11 de Dezembro, proceder-se-á à assinatura do Acordo de Empresa na sede da ARM.

Este AE permitirá substituir o Acordo de Empresa celebrado em dezembro de 2017 com o SINTAP e o STFP-RAM, o qual permitiu melhorar já em 2018 as condições de trabalho dos funcionários da ARM, nomeadamente a redução do horário de trabalho de 8 horas para 7h30 diárias; o aumento do número de dias de férias (de 22 para 25 dias); e o aumento dos suplementos remuneratórios associados às especiais condições em que são desempenhadas determinadas funções.

Nessa mesma data a ARM assumiu o compromisso de, no decurso do presente ano de 2018, desenvolver e incluir no Acordo da Empresa as seguintes matérias: regime das Carreiras e funções existentes na empresa; revisão da Tabela Salarial e regime das progressões nas Carreiras.

“Apresentados estes elementos aos Sindicatos, foi possível chegar a acordo com as 3 associações sindicais anteriormente referidas, o qual será materializado amanhã. Este acordo vem dotar a empresa e os trabalhadores de mecanismos de desenvolvimento profissional, possibilitando a progressão na carreira e o aprofundar da maturidade corporativa”, diz em nota de imprensa enviada à redacção.