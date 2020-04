A empresa Extermínio realiza hoje, 6 de Abril, mais uma operação específica de desinfecção no exterior do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Os trabalhos decorrem entre as 17h e as 19 horas e vai interditar a circulação de pessoas e veículos no Hospital Dr. Nélio Mendonça durante esse período.

Segundo nota do SESARAM, trata-se de um tratamento com acção virucida com um produto homologado pela DGS.