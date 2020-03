A Junta de Freguesia do Arco de São Jorge tem acompanhado os seus fregueses desde o início desta ‘malfadada’ pandemia e lançou um conjunto de iniciativas de apoio à população.

Dando primazia ao chamado grupo de risco, como são os casos dos idosos e doentes crónicos, a Junta desenvolveu o programa ‘#NósLevamosÀPorta’ que, a exemplo de outras freguesias, apela a que as pessoas deste grupo fiquem em casa, tendo se juntado uma equipa que realizará as compras de supermercado e farmácia, bem como o pagamento de contas de última hora. Para tal basta contactar o número 963 593 586.

Ainda a pensar nos idosos e para evitar deslocações potencialmente perigosas à sede de concelho, o posto de CTT da Junta de Freguesia estará aberto excepcionalmente, de 3 a 8 de Abril das 9 horas às 12h30, para efectuar o pagamento dos vales de reforma, seguindo as regras de segurança sanitária.

Numa outra iniciativa, a Junta distribuiu a cada mercearia da localidade gel desinfectante para prevenção e segurança dos comerciantes e de toda a população.

Com o encerramento das escolas e os alunos em casa, a Junta de Freguesia lançou a campanha ‘#Liga-teAoAmanhã’, iniciativa de apoio aos estudantes de forma a mitigar os problemas de acesso a meios informáticos e ajudar no ensino à distância. Assim, e em estreito diálogo com as direcções das Escolas, a Junta prontifica-se em fornecer routers de acesso de banda larga aos alunos de famílias mais carenciadas, bem como o empréstimo de computadores ou tablets aos mesmos.

Os serviços de atendimento ao público da Junta de Freguesia estão encerrados, mas os trabalhos continuam e qualquer serviço poderá ser solicitado através do contato 963 593 586, e-mail: [email protected] ou por mensagem nas várias redes sociais.

A Junta de Freguesia lançou o lema ‘Afastados Hoje, Juntos Amanhã... Por si, por nós, pelo Arco de São Jorge, fique em casa!’.