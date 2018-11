Apresentação das actividades do Conselho de Cultura da UMa para 2019

A apresentação pública das actividades do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira (UMa) para 2019 terá lugar no dia 12 de Dezembro, a partir das 18 horas, na Sala do Senado, no piso – 2, do Campus Universitário da Penteada.

A apresentação, que será coordenada pelo Presidente do Conselho de Cultura da UMa, Vítor Magalhães, contará, também, com a presença dos responsáveis pelos vários projectos.

Após a apresentação, seguir-se-á a conferência intitulada ‘A4.0 como nos encaixamos?’, que será proferida por Ana Isabel Portugal, membro do Conselho de Cultura da UMa.

As actividades têm entrada livre e são abertas ao público em geral.