Apostar em Big Data deve ser estratégia para o turismo, diz Cláudia Monteiro de Aguiar

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar é foi a primeira a tomar a palavra no debate ‘Pensar o Futuro’, cuja 3.ª sessão acaba de arrancar nas plataformas digitais do DIÁRIO (dnoticias.pt e facebook), na TSF Madeira e, uma estreia, no canal 700 da NOS.

A social-democrata trouxe alguns números sobre o impacto da pandemia no sector do turismo, lembrando que em 2020 a perda rondará, em todo o mundo, 2.7 triliões de dólares de receita. Ou seja, comparativamente a 2019, uma queda de 30%. Ao mesmo tempo, a pandemia gerará 100 milhões de desempregados neste sector em todo o mundo.

Para Claúdia Monteiro de Aguiar “falar do futuro da Madeira” implica “fazer um enquadramento da industria que maior relevância tem: o do turismo e viagens”.

Lembrando que a pandemia impactou de “forma drástica” as economias suportadas no turismo, a eurodeputada acredita, no entanto, que o turismo continuará a ser dos sectores mais importantes no futuro. Para isso, será necessário “redefenir a procura”.

Apostar em Cidades Inteligentes (Smart Cities) é uma das apostas que a eurodeputada acredita ser essencial, bem como apostar em Big Data para redireccionar fluxos turísticos, criar produtos ou experiências, tudo sempre focado no que será o futuro em termos de procura - facilmente avaliado nas plataformas digitais de turismo. Ser um destino seguro é outro dos critérios apontados por Cláudia Monteiro de Aguiar, incluindo protocolos sanitários e de higieneAs acções de repatriamento também têm de ser claras para que o destino ganhe vantagem, defende.

