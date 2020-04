Apoio social reforçado em meio milhão de euros na Madeira por causa da covid-19

A Segurança Social da Madeira já acudiu, desde o início de Abril, 1.013 pessoas que solicitaram ajuda para a compra de medicamentos, óculos e suprirem despesas emergentes. Antevendo um aumento de pedidos motivado pela pandemia, o Governo Regional reforçou o orçamento do apoio, que vai chegar aos 4,7 milhões este ano. É este o assunto que faz manchete esta terça-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto da capa ilustra o dia-a-dia infernal de uma enfermeira madeirense em Londres, que lança um alerta. Sandra Pereira narra “luta inglória” travada diariamente nos cuidados intensivos e aplaude instalação de cerca sanitária no concelho de onde é natural.

“Pescadores pagos a 100%” é outro dos destaques da capa. Saiba que os homens do mar vão poder recorrer ao pagamento integral do salário à Segurança Social. E que 150 estão impedidos de regressar com as embarcações a Câmara de Lobos. E ainda que esta situação está a gerar apreensão nos portos da Calheta e do Porto Moniz. Tudo reportagens para ler ao longo desta edição.

“Ronaldo na Região até informação oficial do governo italiano” é outra das chamadas de capa. O jogador vai permanecer na casa arrendada no Caniçal. Já o regresso da Juventus aos treinos ainda é uma incógnita. Ainda em termos de Futebol, saiba que o Marítimo só volta a treinar após o estado de emergência.

Finalmente poderá ler que só 1,8% das crianças têm vacinas em falta na Madeira.

