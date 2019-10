Apoio do Governo Regional representa 25% da totalidade do orçamento que mereceu o voto favorável dos vereadores do PSD

Os vereadores do PSD votaram, hoje, favoravelmente o Orçamento da Câmara Municipal da Ribeira Brava. Um apoio que se manifesta por entenderem que deram um importante contributo para a realização deste Orçamento e Plano (PPI e PA) para 2020 e pelo facto de que o mesmo traduz a resposta que se impõe à Ribeira Brava e aos ribeira-bravenses. Contributos esses ao nível dos apoios, dos projectos relevantes e no investimento.

Ao nível dos apoios, a vereação social-democrata destaca a manutenção, neste Orçamento, dos apoios existentes às famílias, à educação e ao associatismo (alguns destes propostos pelo PSD como é o caso do apoio às creches e pré-escolar), assim como, também, a aprovação do reforço financeiro à área social e dos meios logísticos e humanos das juntas de freguesias.

Ao nível dos projectos que foram propostos pelo PSD, a continuidade do Orçamento Participativo e a redução da utilização do plástico – importantes instrumentos de participação cívica e de sensibilização ambiental – merecem, igualmente, referência por parte dos social-democratas, na sua continuidade em 2020.

Por último, mas de enorme importância nesta decisão do PSD, está o investimento, no qual se destaca o forte apoio do Governo Regional – apoio esse em cerca de 25% da totalidade deste orçamento (rondando os 4 milhões de euros) – destinado a obras estruturantes para o concelho e com benefício directo para os ribeira-bravenses. Acresce, ainda, o reforço no investimento autárquico, nomeadamente na sinalização, nos abrigos para passageiros, arruamentos e limpeza de veredas, entre outros, conforme era pretensão desta vereação.