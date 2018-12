Decorreu ontem na Academia do União da Madeira a conferência de imprensa de apresentação da antestreia do Circo Mundial, uma iniciativa solidária em parceria do União da Madeira, da Associação Portuguesa de Deficientes e do Circo Mundial.

O Circo Solidário realiza-se esta quinta-feira, pelas 15 horas, e conta já com mais de 750 ingressos vendidos.

Parte da receita reverte para fins solidários da Associação Portuguesa de Deficientes.