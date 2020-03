Anonas, abacates e banana da Madeira marcam presença em feira alimentar em Lisboa

O Salão Internacional do Sector Alimentar e Bebidas (SISAB) 2020, começa hoje, em Lisboa, e vai juntar compradores de 130 países até quarta-feira (dia 4 de Março). A Região estará representada neste certame anual de referência no apoio à exportação das empresas pela GESBA-Empresa de Gestão do Sector da Banana, que leva à capital as três frutas regionais que actualmente comercializa: anona, abacate e, claro, a banana da Madeira.

À semelhança do ano anterior, trata-se de uma presença conjunta com outras empresas da Madeira, no Stand da RAM, organizado pela Invest Madeira, sob a tutela da Secretaria Regional de Economia.

Se na sua primeira presença, no SISAB 2019, apenas a Banana da Madeira foi promovida, agora, a Gesba promove também a anona, fruta que comercializa desde 2018, e o abacate, a mais recente aposta da empresa. Desde Novembro de 2017, que a empresa tem também por objecto a gestão e comercialização de outros produtos que integram o sector primário e agroindustrial da Região.

Para Artur Lima, gerente da GESBA, “o SISAB é uma oportunidade única para dar mais notoriedade aos produtos agrícolas da Região Autónoma da Madeira, em particular, a anona e o abacate da Madeira, frutas que recentemente foram introduzidas pela GESBA no mercado continental, pela primeira vez de uma forma organizada e com um processamento que respeita e garante a qualidade, a segurança alimentar e a sua sustentabilidade”.

De referir que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará também presente, esta segunda-feira (dia 2 de Março) no evento, que decorre na Altice Arena, em Lisboa.

Cancelada vinda de participantes da China e do Norte da Itália

Na sexta-feira, a administração do SISAB cancelou a vinda de participantes da China e do Norte da Itália para que não exista “o mínimo risco” de contágio com o novo coronavírus, designado Covid-19.

Num comunicado, divulgado na altura, os responsáveis pela organização do certame indicaram que já foram registados alguns cancelamentos de participantes, porém, ressalvou que o “número não é significativo”, pelo que o evento vai decorrer “nos moldes estabelecidos”.

Por outro lado, a administração do SISAB contactou a Direcção Geral da Saúde (DGS) para avaliar os “eventuais riscos”, tendo, na sequência, apelado a todos os participantes para que “cumpram as regras da etiqueta respiratória, de acordo com as instruções” que têm sido divulgadas.

De acordo com a informação disponível no ‘site’ do SISAB 2020, entre os países compradores encontram-se o Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Angola, Egipto, Líbia, Rússia e Austrália.

Durante o evento estão previstas degustações de produtos tradicionais do continente e das ilhas, uma ‘masterclass’ sobre vinhos, bem como apresentações de produtos.

Os compradores poderão visitar os 28 sectores em exposição, como vinho, especiarias, embalagens, serviços financeiros, pescado, carne, frutas, azeite, laticínios e produtos dietéticos.

Este salão deverá ainda contar com a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque e do secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres.

O novo vírus foi detectado em Dezembro, na China, e pode causar infecções respiratórias como pneumonia.