Ampliação do arquivo da CMF na Ribeira de João Gomes atraiu 17 empresas

A CMF vai realizar obras de ampliação do ‘Arquivo do Arquivo Municipal no edifício da Ribeira de João Gomes - Rua D. Ernesto Sena de Oliveira’.

A empreitada atraiu 17 empresas, que concorreram ao concurso público lançado pela autarquia, em Outubro de 2019.

Com um valor base de praticamente 452 mil euros, a obra acabou adjudicada à empresa Infinity III por 354,5 mil euros. O prazo para a conclusão da obra é de 11 meses.

Concorreram à empreitada as seguintes empresas:

- Saul & Filhos, Lda

- Tecnaco-Técnicos de Construção, S.A.

- José Avelino Pinto - Construção & Engenharia, S.A

- José Avelino Gonçalves & Filho Lda

- Socicorreia - Engenharia, S.A.

- Otávio Ruben Construção Unipessoal

- Santos & Ornelas, Lda

- J. A. Pinto - Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, Lda

- Sales, Faria & Andrade - Sociedade de Construções Lda

- Erumad - Engenharia e Reabilitação Urbana, Lda

- Máxima Dinâmica - Reparações e Construções Lda

- RIM- Engenharia e Construções, SA

- Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, S.A.

- Firma Construções - Sociedade Unipessoal, Lda

- Ideia Porta – Construção Civil e Obras Públicas

- Lena Engenharia e Construções, SA