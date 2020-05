Ampliação da Urgência avança à boleia da panedemia

“Ampliação da Urgência hospitalar avança à boleia da pandemia”, esta é a notícia em manchete na edição desta sexta-feira do DIÁRIO. O investimento de 1,5 milhões de euros, considerado prioritário há seis anos, vai ser feito agora por ajuste directo. A obra deverá estar concluída em Agosto.

A foto em destaque mostra um motorista de máscara, num carro da Uber, com a citação: “É melhor deixar o carro encostado e ir para o desemprego”. É o sentimento dos motoristas da plataforma, que não acreditam na revitalização do sector. O ambiente não está melhor entre os profissionais de táxi que, revoltados, pressionam o Governo Regional a voltar atrás na adaptação da ‘lei Uber’.

No sector da Saúde, os médicos retomam mobilidade entre público e privado. Miguel Albuquerque anuncia hoje o regresso das actividades ligadas à saúde, incluindo os serviços de medicina dentária. Nos autocarros vão ser permitidas lotações maiores. O DIÁRIO revela algumas das novidades.

Para incentivar a retoma económica nesta fase de desconfinamento, as empresas do Parque Empresarial do Porto Santo estarão isentas do pagamento de taxas. Uma decisão do secretário regional da Economia que foi bem acolhida pela Câmara da ilha dourada.

Tensas estão as relações entre a Câmara do Funchal e a Horários do Funchal que, à conta de mais de 100 mil euros em contratos de assessoria jurídica, quer exigir 2,2 milhões de euros em indemnizações à autarquia, em plena pandemia. Miguel Silva Gouveia considera os fundamentos da acção judicial descabidos e acusa empresa pública de “covardia institucional”.

Estes são alguns dos assuntos que pode ler na íntegra e em exclusivo na edição impressa do DIÁRIO. De resto, acompanharemos todos os desenvolvimentos ao longo da jornada informativa no dnoticias.pt e na TSF-Madeira, sendo certo que logo após as 19 horas lançamos a síntese sobre tudo o que importa saber sobre as evoluções e as novidades da pandemia, no Diário da Covid-19, a edição vespertina digital gratuita que reserva motivos extra de interesse.

Bom fim-de-semana!