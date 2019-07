Amílcar Gonçalves diz que obras de segurança “não se coadunam com prazo eleitorais”

O secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas visitou, esta quinta-feira (18 de Junho), as obras de reconstrução e regularização da Ribeira de Santa Luzia (troço delimitado pela Ponte da Rampa dos Viveiros e a zona de acesso à Fundoa de Cima).

Uma intervenção “muito importante”, orçada em 14 milhões de euros, com o objectivo de “defender a cidade de possíveis aluviões”, realçou Amílcar Gonçalves. A empreitada visa essencialmente a regularização e reperfilamento do leito da ribeira, a construção de travessões hidráulicos e a construção de muros de regularização das margens e deverá estar concluída, segundo o secretário regional, em “meados do ano que vem”.

Quando questionado pelos jornalistas se estas obras são feitas apenas em época de eleições, Amílcar Gonçalves respondeu que “estamos a falar de obras de segurança” e que estas “não se coadunam com prazo eleitorais”.

“Nós fomos fazendo todas estas obras, nomeadamente de correcção torrencial das ribeiras desde o início do nosso mandato”, vincou o governante, que na ocasião referiu-se também às “dificuldades” em resolver situação dos muros da Ribeira de João Gomes e troço final da Ribeira de Santa Luzia.

Atraso que se deve, a seu ver, a um “capricho” da Câmara Municipal do Funchal. Com efeito, o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas lamenta a “postura arrogante” da autarquia que tem inviabilizado o arranque das obras, ao não aprovar o condicionamento de trânsito solicitado pelo executivo regional.