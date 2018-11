Alunos do Conservatório participam em conferência com vista à participação nas eleições europeias

No âmbito do projecto ‘A minha voz na União Europeia’ Concurso Escolar #aminhavoznaUE, iniciativa promovida pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira em parceria com a Deputada ao Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro de Aguiar e a Secretaria Regional de Educação, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira irá organizar no dia 26 de Novembro, pelas 11 horas, no Salão Nobre, no seu edifício sede, situado na Avenida Luís de Camões N.º 1, uma conferência alusiva ao tema ‘As eleições Europeias 20190.

A conferência será orientada pelos formandos do 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista e tem como objectivo informar e capacitar os jovens, promovendo o debate e a partilha de ideias, com vista à participação nas eleições europeias que terão lugar em maio de 2019.

Relembre-se que as três equipas vencedoras deste concurso têm a oportunidade de visitar o Parlamentar Europeu em Abril de 2019. Esta iniciativa visa desenvolver o pensamento crítico entre os jovens, com vista a proporcionar uma voz mais activa e interventiva na análise dos contextos políticos da Europa.