É inaugurada hoje, às 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira a exposição ‘Máscaras e Liberdades’, da autoria dos alunos do 7.º ano do Colégio Salesianos do Funchal, com o objectivo de alargar a leitura e o poder de uma máscara.

Considerada um acessório para cobrir o rosto, a máscara é utilizada para diversos propósitos: lúdicos (como nos bailes de máscaras e no carnaval), religiosos, artísticos ou de natureza prática se estivermos a falar de máscaras de protecção.

A palavra tem, provavelmente, origem no latim mascus ou masca, que significa “fantasma”, ou no árabe maskharah, que simboliza “palhaço” ou “homem disfarçado”.

Enquanto acessório, atravessa culturas e está presente nas tradições de vários povos. Nas tribos africanas, por exemplo, estas eram usadas em cerimónias ou rituais de passagem”, refere a nota introdutória da exposição.

Mais tarde, oom o teatro que surgiu na Grécia antiga, durante a democracia ateniense, era uma forma de prestar culto aos deuses.

A máscara é possivelmente o mais simbólico elemento de linguagem cénica de toda a História do Teatro. A sua utilização remonta à representação de cabeça de animais em rituais primitivos, quando o objecto em si ou o personagem que o usava representavam algum poder misterioso.

Também era a máscara que, juntamente com o vestuário, permitia que os actores desempenhassem vários papéis, inclusivamente femininos. Era ela quem ainda sugeria o estado de espírito das personagens e permitiam-lhes aumentar a projecção da voz.

Os trabalhos expostos são da autoria dos alunos do 7.º ano de escolaridade do Colégio Salesianos Funchal, no âmbito do projecto interdisciplinar das áreas de Educação Visual, Tecnologias da Informação e Comunicação, Português e História, sob a coordenação de Sónia Moniz, Valdemar Sousa, Idalina Barbosa e Carla Baptista de Freitas.