Alunos da Madeira realizam ‘Operação Stop’ na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, em parceria com a Polícia de Segurança Pública da Madeira, realiza, quarta-feira, dia 12 de Dezembro, entre as 10 e as 11 horas, uma ‘Operação Stop’ não repressiva, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul).

A ‘Operação STOP’ é uma das actividades do Plano Regional de Educação Rodoviária, com o lema ‘Acidentes Nenhuns, Presentes Todos’, cujo objectivo é sensibilizar os condutores para um conjunto de cuidados e atitudes a adoptar no trânsito durante a época natalícia.

Nesta iniciativa, participarão alunos dos estabelecimentos de ensino dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, nomeadamente, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, do Colégio Infante D. Henrique e do Externato da Apresentação de Maria.