$!Alunos da Francisco Franco com resultados excelentes no relatório do IAVE

A Escola Francisco Franco, no Funchal, congratula-se com o facto de os alunos desta escola constarem do quadro de excelência relativo à 1.ª fase dos exames nacionais do último ano lectivo.

O relatório do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), recentemente divulgado, comprova isso mesmo, permitindo comparar os resultados obtidos pelos alunos da referida escola com os que foram obtidos quer na Região quer no País.

Segundo o vice-presidente do Conselho Executivo da Escola Francisco Franco, os relatórios IAVE, apresentam uma análise detalhada, por item, por prova e por escola, demonstrando que a Secundária de Francisco Franco tem vindo a articular estratégias didácticas e curriculares que alinhem práticas pedagógicas tendo em vista o sucesso educativo dos alunos.

O quadro abaixo permite comparar os resultados (média em pontos) das 17 disciplinas sujeitas a exame nacional, objecto de análise no relatório IAVE.