Alunos da APEL visitaram a Câmara Municipal do Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, dirigiu, nesta manhã de quarta-feira, uma visita aos Paços do Concelho para uma turma de alunos da APEL, que veio inteirar-se de como é o dia-a-dia do presidente e do restante Executivo Municipal, bem como da realidade e desafios que se afiguram todos os dias a uma autarquia.

Os alunos visitaram salas públicas históricas, como o Salão Nobre ou a Sala da Assembleia Municipal, mas igualmente aos gabinetes da vereação e o próprio Gabinete do Presidente, que os introduziu a toda a equipa. A visita foi concluída no Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com os estudantes a conhecerem as respectivas instalações e a assistirem e algumas apresentações e demonstrações temáticas.

Paulo Cafôfo salientou, na ocasião, “a enorme proximidade que o actual Executivo tem cultivado com toda a comunidade, e com o público escolar em específico”, salientando que “oportunidades como estas têm-se sucedido ao longo dos últimos anos”.

“Da nossa parte, temos sempre as portas abertas e gostamos muito de receber, e acredito que este tipo de experiências é uma mais-valia para os nossos jovens”, referiu o edil.