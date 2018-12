Aluno da Francisco Franco distinguido com menção honrosa a nível nacional

António Emanuel Abreu, aluno do 12.º ano do curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal, acaba de ser distinguido a nível nacional com uma menção honrosa na sequência da participação no prémio CNS (Campus Neurológico Sénior).

A informação é facultada pela própria escola que vê com orgulho um dos seus alunos premiados em termos nacionais.

O jovem estudante apresentou o projecto ‘Tessy’ ao concurso que tinha como finalidade não só despertar nos mais novos a curiosidade e o interesse pela temática de um envelhecimento saudável, como também promover ideias com o objectivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com doenças neurodegenerativas.

De entre os distinguidos a nível nacional, António Abreu foi o único participante que concorreu a título individual.

A entrega do prémio e das das duas menções honrosas estão marcadas para a próxima sexta-feira, 14 de Dezembro, às 18 horas, nas instalações do CNS em Torres Vedras. O estudante receberá no total cerca de 2.500 euros.