Além dos constrangimentos provocados pela chuva persistente, o dia fica marcado pela descida das temperaturas do ar

A chuva persistente que se fez sentir esta segunda-feira, sobretudo durante a madrugada e manhã, correspondeu, em quatro das estações da rede de observação meteorológica na Madeira, ao nível de alerta (amarelo) emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Registe-se a particularidade dos maiores registos de precipitação nos intervalos de tempo (1h e 6h) para aviso meteorológico terem ocorrido em diferentes áreas geográficas da ilha, tendo sido verificados nas estações do Santo da Serra (13,5 mm/1h e 38,5 mm/6h), Santana (32,4 mm/6h), Lugar de Baixo (10,1 mm/1h) e Lombo da Terça (12,2 mm/1h).

Até às 18 horas, Santana, com 56,2 litros por metro quadrado, era a localidade com a maior quantidade de precipitação acumulada desde a meia-noite.

Este arranque de semana ficou ainda marcado pelo ‘sentido’ arrefecimento da temperatura do ar. Tanto assim foi que só o Porto Moniz ‘aqueceu’ acima dos 20 graus, com a temperatura máxima a chegar aos 20,3.C, pelas 14 horas. Em todas as outras estações da rede meteorológica do IPMA na RAM, as máximas ficaram abaixo dos 20 graus.