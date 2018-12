‘Aldeia Natal’ na Praça do Município será inaugurada amanhã à tarde

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a ACIF voltam a transformar, a partir de amanhã, 7 de Dezembro, e até ao dia 6 de Janeiro, a Praça do Município numa ‘Aldeia Natal’, criando um espaço de entretenimento inteiramente dedicado às crianças, com um calendário de actividades para a época natalícia.

A inauguração está marcada para esta sexta-feira, às 16h30, com a tradicional chegada do Pai Natal. A autarquia vai, desta forma, reeditar a aposta de grande sucesso nos últimos dois anos, período em que se ressuscitou a animação nesta praça incontornável da cidade que, apesar de central, estava afastada do local onde normalmente decorre toda a animação natalícia.

De acordo com a CMF, toda a concepção da ‘Aldeia de Natal’ foi pensada para “despertar o imaginário das crianças e para incutir o gosto pelas tradições natalícias, sem, no entanto, descaracterizar a beleza e a identidade da praça”.

O espaço estará preparado para acolher múltiplas actividades e todas as tardes haverá um espaço lúdico, com leitura de contos, ilustrações ou pinturas faciais, organizadas pelos museus Henrique e Francisco Franco e ‘A Cidade do Açúcar’, bem como pela Biblioteca Municipal do Funchal e pelo Teatro Municipal Baltazar Dias, sendo que não faltará a queda de neve diária, outro dos marcos mais acarinhados pelas crianças.

O grande destaque do recinto continua a ser o comboio natalício, apreciado pelos mais novos, que vai percorrer um recinto com segurança reforçada este ano, e que contará com música ambiente ao longo de todo o dia. O comboio é de utilização gratuita e circulará diariamente entre as 11h e as 20 horas, com viagens regulares de 15 em 15 minutos.

Este ano, serão 22 os espaços comerciais da Baixa que aceitaram o desafio lançado pela CMF e pela ACIF de aderir aos sorteios da Aldeia Natal 2018. Assim, quem fizer as suas compras de Natal nas lojas aderentes, habilita-se a ganhar um smartwatch ou um smartphone, nos dois sorteios que decorrem, nos dias 14 e 21 de Dezembro, às 17horas.

Por cada 25€ de compras, será entregue um cupão (até a um máximo de 4 cupões por compra), que depois de preenchidos, deverão ser depositados na tômbola que se encontrará na Praça do Município.

As 22 lojas aderentes são: A Loja do Vinho, as três lojas Alberto Oculista da Baixa, Baratibom, Bioforma, as duas Lojas do Chá Madeira, Loja dos Móveis, as duas Lojas Jacarandá, Lustre Acessórios, Nova Minerva, as duas Óptica da Sé, Ourivesaria Orquídea, Ourivesaria Parisiense, Ourivesaria Royal, Papelaria ABC, People’s Phone, Relojoaria Pita e Sapataria Porto.