Albuquerque visita nova loja da Palma Real na Calheta

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visita amanhã (dia 21 de Novembro), a nova loja da empresa de construção e manutenção de jardins Palma Real, na Calheta.

A Palma Real Trata-se de uma empresa apoiada pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM), através do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

A empresa foi criada em 2010, iniciativa de um jovem casal, desempregados de longa duração e oriundos da Venezuela. Inicialmente oferecia três postos de trabalho, mas, com o aumento do volume de trabalho e com uma carteira de clientes que hoje já ultrapassa a centena, houve necessidade de contratação de mais funcionários, tendo nos seus primeiros cinco anos duplicado o número de efectivos e, actualmente, com a sua nova loja, triplicado os seus recursos humanos.

Em 2019, a intenção é de aumentar para 15 pessoas. Noventa por cento dos funcionários são oriundos da Venezuela.

Ao longo da sua breve história, formou quase duas dezenas de estagiários e participantes em programas ocupacionais, no âmbito de parcerias com escolas e dos apoios do IEM.