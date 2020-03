Albuquerque visita esta terça-feira faixa corta-fogo no Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 16 horas, no Caminho dos Pretos, os terrenos onde está a ser implementada a faixa corta-fogo de proteção à cidade do Funchal.

Recorde-se que, como já foi tornado público, já se encontra intervencionada 30% da área e que já foram doados à Região 13 terrenos.

Toda a intervenção, a incidir globalmente em 640 hectares, permitirá, quando estiver concluída, a redução da carga combustível e do risco de incêndio, aumentando a segurança da população do Funchal.

Possibilitará ainda a criação de uma mancha florestal com espécies mais resistentes a incêndios e a valorização do terreno para o seu proprietário, garantindo o seu aproveitamento económico.

A zona “tampão” está a ser alvo uma gestão de combustíveis e a sua composição florística privilegia a presença de espécies folhosas higrófilas, designadamente de carvalho, castanheiro, bétulas e da generalidade das indígenas (loureiros, faias, uveiras, massarocos).

Com este projecto, o Governo Regional prossegue a execução da sua política de prevenção contra os incêndios florestais, não apenas salvaguardando o nosso património natural, mas, sobretudo, a protecção das populações e dos seus bens.