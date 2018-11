Albuquerque visita amanhã ‘Ciência Viva no Mercado 2018’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 21 de Novembro , pelas 19 horas, o evento ‘Ciência no Mercado 2018’ que decorre na praça do peixe do Mercado dos Lavradores,

Organizado pela Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), o evento decorre entre as 18 e as 22 horas e, à semelhança das edições anteriores, surge integrado na Semana da Ciência e Tecnologia (C&T) e pretende ser uma mostra do que se faz nest a área na Região.

A iniciativa será aberta ao público em geral para que todos possam observar, interagir e participar.

Recorde-se que, entre 19 e 25 de Novembro, assinala-se em Portugal a Semana da Ciência e Tecnologia (C&T), no âmbito do Programa Ciência Viva promovido pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

Durante a semana da C&T, instituições científicas, universidades, escolas e museus abrem as portas, proporcionando ao público oportunidades de observação científica e de contacto pessoal com especialistas de diferentes áreas do conhecimento.

A semana tem como objectivo responder a questões como: Que ciência se faz em Portugal? Quem são os nossos cientistas? Como trabalham? O que investigam? Que resultados obtêm?

A ARDITI, enquanto Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, reuniu os actores regionais do sector, para levar a cabo, pelo quarto ano consecutivo, o evento “Ciência no Mercado”.

Desta forma, os participantes vão mostrar os seus projectos científicos e tecnológicos ao público em geral, num ambiente dinâmico e de interacção.