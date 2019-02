Albuquerque vai estar duas vezes por semana com os militantes

O líder do PSD-Madeira volta, amanhã, ao contacto com os militantes, numa acção, marcada para as 19 horas, em Machico. Depois de, ontem, ter estado na Ribeira Brava, no arranque do ‘Compromisso Madeira’ - uma iniciativa que contou com a presença do presidente honorário, Alberto João Jardim -, Miguel Albuquerque regressa aos encontros com militantes.

O objectivo destas acções é explicar a estratégia do partido para as três eleições deste ano, mas também recordar o que foi feito ao nível da governação.

A agenda do líder ‘laranja’ inclui, pelo menos, dois encontros semanais com militantes, sempre acompanhado pelo secretário-geral, José Prada.

Depois de Machico, na segunda-feira (dia 18), Albuquerque vai estar na Ponta do Sol. No dia 22 (sexta-feira), será a vez do Porto Moniz. O último encontro de Fevereiro será a 25 (segunda-feira), em São Vicente.

Além destas iniciativas de âmbito exclusivamente partidário, o ‘Compromisso Madeira’, que tem como objectivo recolher contributos para o programa do PSD e é aberto à sociedade civil, vai continuar a percorrer os concelhos da Região. A participação de Alberto João Jardim deverá acontecer na maioria destas iniciativas mais alargadas