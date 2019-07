Albuquerque repudia “boato nojento” sobre toxicodependência

O presidente do Governo Regional foi hoje um dos convidados do programa de Cristina Ferreira, transmitido na manhã desta terça-feira, onde abordou em público, pela primeira vez, os boatos acerca da toxicodependência.

Numa conversa descontraída com Cristina Ferreira, que contou com testemunhos de amigos e do irmão, Francisco, Miguel Albuquerque falou da sua vida sem preconceitos, relatando mesmo aquilo que chamou de “boato terrível” relacionado com uma suposta toxicodependência.

Explicou que o boato nasceu numa ida ao hospital quando, devido a um problema renal, teve de usar um catéter. “Nessa sequência, começaram do ponto de vista político a lançar um boato terrível a dizer que eu era toxicodependente”, atirou o presidente do Governo Regional”, aludindo a rumores sobre o consumo de cocaína.

“Isso é um boato nojento de pessoas sem escrúpulos”, prosseguiu Miguel Albuquerque, que não escondeu que se tratou de algo bastante constrangedor e triste para si e para a família.

Quanto à autoria de tais rumores postos a circular nas redes sociais, o chefe do executivo madeirense considerou serem de “pessoas sem escrúpulos”. “São boatos programados e lançados por profissionais da calúnia e da difamação e isso de facto afectou-me sobretudo para uma pessoa como eu, que tenho duas netas, seis filhos e sempre fui uma pessoa que nunca teve nada a ver como isso”, rematou.

Miguel Albuquerque reconheceu que foi a primeira vez que abordou esse tema e agradeceu a oportunidade. “Ainda bem que fez essa pergunta porque é uma calúnia vergonhosa”, disse.

Dos testemunhos, ficamos a saber que foi bom aluno em Português, que corre todos os dias de manhã, que sabe cozinhar, entre outras facetas menos conhecidas do presidente.

No programa desta manhã da SIC, Miguel Albuquerque ensinou ainda a fazer poncha, dando também a conhecer o rum da Madeira, e acompanhou Vânia Fernandes ao piano na música “Eu sei que vou te amar”.

Pode consultar aqui o vídeo do programa de Cristina Ferreira onde o presidente do Governo Regional fez algumas revelações.