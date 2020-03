Albuquerque recebe hoje médicos na Quinta Vigia

O presidente do Governo da Madeira recebe hoje, pelas 15h00, na Quinta Vigia, um grupo de médicos com vista à resolução da polémica que levou à exoneração do director clínico do Serviço Regional de Saúde, o ortopedista Mário Pereira, nomeado pelo executivo do arquipélago.

Mário Pereira, que foi também durante anos deputado da bancada centrista na Assembleia Legislativa da Madeira e um dos maiores críticos das políticas dos executivos regionais na área da Saúde, foi nomeado pelo atual governo, de coligação PSD/CDS, para o cargo de diretor clínico do Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram).

A nomeação foi de imediato contestada e 33 diretores de serviço da saúde pediram a demissão e a do diretor clínico nomeado, alegando estar em causa um cargo técnico, que deve ser ocupado por um profissional reconhecido pelo seu mérito e pela experiência profissional, e criticando a partidarização do setor clínico.

Mário Pereira acabou por pedir a sua exoneração do cargo em 27 de fevereiro, alegando não ter conseguido “reunir o consenso imprescindível para a concretização, em pleno, dos objetivos propostos”.