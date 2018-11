Albuquerque prometeu voltar à Escola da Levada para falar sobre obras de melhoria

Durante a celebração do 40.º aniversário da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque respondeu que “eu sei que esta escola precisa de melhoramentos”, acrescentando que “vamos aprovar o Orçamento Regional e em Fevereiro o nosso presidente do conselho executivo nos convida a voltar aqui para tomar um café e nós vamos anunciar quais os melhoramentos que vamos fazer”.

A resposta do líder do executivo vai ao encontro do discurso de José Armando Farinha Barreiro, presidente do conselho executivo da escola, que abordou a falta de obras de melhoria na estrutura que a escola.

A cerimonia contou com espectáculos por parte do grupo de teatro da escola, ‘O comboio’ e ainda com a entrega de diplomas aos melhores alunos no ano transacto, bem como uma homenagem a funcionária, Maria da Luz pelo trabalho prestado em prol da instituição.