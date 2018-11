Albuquerque participa na XXII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, em Las Palmas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na XXII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (CP RUP) nos dias 22 e 23 de Novembro, em Las Palmas, Canárias.

A posição das Regiões Ultraperiféricas face ao período pós-2020 será um dos principais temas da CP RUP, assim como a importância de impulsionar uma política europeia de crescimento e desenvolvimento adaptada à realidade, na sequência das propostas económicas, financeiras e legislativas apresentadas pela Comissão Europeia para o próximo período de programação.

A reunião magna constitui momento propício à concertação de uma posição conjunta das RUP para o período pós-2020.

Do encontro sairá uma Declaração Final assinada por todos os Presidentes.

A XXII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas reúne os nove presidentes das RUP, bem como o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a Comissária Europeia para a Política Regional, Corina Cretu, o vice-presidente do Parlamento Europeu, Ramón Luis Valcárcel, a ministra francesa do exterior, Annick Girardin, a secretária de Estado portuguesa para os Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, um representante do Governo espanhol e o Rei de Espanha, Felipe VI.

A CP RUP é a principal estrutura de cooperação política e técnica entre os presidentes dos órgãos executivos dos Açores, Canárias, Guadalupe, Guiana, Madeira, Martinica, Maiote, Reunião e Saint-Martin.

A Presidência da Conferência é exercida por mandatos de pelo menos um ano.

Com a XXII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (CP RUP) termina a Presidência rotativa das Canárias, dando lugar a Saint-Martin.

Referir que, resultado de um trabalho conjunto das nove regiões integrantes, a CP RUP lançou um novo site, disponível em quatro línguas (francês, português, inglês e espanhol): https://cp-rup.com/pt/