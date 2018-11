Albuquerque participa na palestra ‘Roteiro das Eleições’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa amanhã, dia 30 de Novembro, a partir das 10 horas, na palestra ‘Roteiro das Eleições’, sobre o Parlamento Europeu, a decorrer no anfiteatro da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, numa iniciativa da equipa do projecto “A minha Voz na UE”.

A sessão em causa é destinada aos alunos do 12º ano e contará, entre outros, com intervenções dos presidentes do Governo Regional, Miguel Albuquerque, da Câmara Municipal de Santana, Teófilo Cunha, e do Conselho Executivo da escola, Inês Andrade.

A acção, que decorre sob o patrocínio da escola, pretende esclarecer e consciencializar os jovens, de uma forma clara e objectiva, sobre a importância e o impacto do Parlamento Europeu nas suas vidas quotidianas, bem como ainda envolvê-los activamente, para que possam, em plena consciência, assumir o ato cívico de participação nas Eleições Europeias de maio de 2019. A iniciativa procurará também evidenciar o quanto Santana tem beneficiado dos apoios comunitários, quer a nível de infraestruturas, quer a nível social e cultural.

Entre os oradores estarão Bernardino Ornelas, que tem coordenado vários projetos europeus na escola, e Rui Moisés, presidente da Associação Santana Cidade Solidária, que tem estado à frente de várias candidaturas aos apoios comunitários.