Albuquerque na inauguração das novas instalações da Cooperativa Agrícola do Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, dia 26 de Fevereiro, pelas 17h30, na Ribeira Brava, onde inaugurará as renovadas instalações da Cooperativa Agrícola do Funchal naquela vila.

Trata-se da adaptação e ampliação da delegação da CAF na Ribeira Brava, consistente na manutenção do armazém já existente e no aproveitamento do espaço onde outrora funcionou o Museu do Cavalo, para instalação da nova Loja da CAF. As instalações ficam localizadas na Rua Juvenal José Ferreira Pestana, nas proximidades da escola básica e secundária da Ribeira Brava e do Museu Etnográfico da Madeira.

A loja possui cerca de 176 metros quadrados; o armazém 130 metros quadrados e o estacionamento ascende a 350 metros quadrados, com 24 estacionamentos.

O investimento nas obras efectuadas, incluindo o parque de estacionamento, rondou os 50 mil euros.

A CAF, criada a 2 de Abril de 1951, possui, pelo menos, uma delegação em cada concelho da Região, daí decorrendo a existência de 132 postos de trabalho indirectos e de 34 trabalhadores directos.