Albuquerque na entrega de kits de robótica e de ciências experimentais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, dia 17 de Janeiro, pelas 16 horas, na escola secundária Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque, à cerimónia de entrega, a todas as escolas públicas de primeiro ciclo da RAM, de kits de robótica e de ciências experimentais.

Recorde-se que todas as 65 escolas públicas de primeiro ciclo do Ensino Básico da Região Autónoma da Madeira estão a receber um kit de informática e um outro de ciências experimentais.

No total, estão a ser abrangidos 9.235 alunos e 603 turmas.

O investimento no Kit de informática, para todas as escolas, ascende a 90.528 euros e o a realizar, também globalmente, no Kit de ciências experimentais será de 66.912 euros, ambos os valores já com IVA. Ou seja, um investimento total de 157.440 euros.

Desenhado para o 1.º Ciclo, o kit de informática é um conjunto de software e peças de construção orientado para projectos, sendo uma solução para actividades participativas que incitam a curiosidade dos estudantes, enquanto envolve os seus conhecimentos na ciência, engenharia, tecnologia e programação, desenvolvendo o pensamento crítico e resolução de problemas.

Quanto ao kit de ciências experimentais, é composto por um conjunto de materiais de ciências, dois microscópios, um conjunto de energia renovável, um conjunto de molas regraváveis e dois Makey Makey

Acrescente-se que o conjunto de recursos está dimensionado para experiências científicas de transformação de materiais para aulas do 1º ciclo, desde mistura e transformação de materiais, comparando sólidos e líquidos e examinando o que acontece quando estes são aquecidos. É, assim, um valioso recurso para compreensão da definição de materiais sólidos, líquidos e gasosos.

O conjunto contém termómetros, lanternas, amostras de tecido, películas, lupas, balões, ímanes, peneiras, gobelets e muitos outros que podem ser utilizados nas actividades propostas.