Albuquerque mantém confiança em Patrícia Dantas e fala em “campanha suja” do PS

Miguel Albuquerque inaugurou esta tarde a ‘Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau’, no Largo do Chafariz, e não evitou as questões em torno do caso referente à directora regional da Economia, Patrícia Dantas, envolvida num alegado esquema de fraude, através de um projecto criado e nunca concretizado que, rendeu um subsídio de 400 mil euros à ‘AIMINHO’. O chefe do executivo madeirense mantém a confiança na responsável pela pasta da Economia, na Madeira, e fala numa “campanha suja do continente” através “das agências de comunicação”.

“A directora regional não está acusada em definitivo de nada. Há um processo de averiguações em que ela se dispôs a esclarecer tudo e esse processo está em investigação e bem. A directora regional não tirou nenhum benefício e vai fazer os seus esclarecimentos e o assunto ficará resolvido. A única coisa que está a acontecer é que o PS-Madeira, em conjugação com as agências de comunicação que contratou no continente, está a fazer uma campanha de difamação e de imputar às pessoas coisas que neste momento nem estão esclarecidas. Eles estão cheios de telhados de vidro, mas só olham para os outros”, começou por referir Miguel Albuquerque, esclarecendo que “se uma pessoa que não é acusada em definitivo, não condenada, nem julgada”, não será “com base em campanhas mediáticas sujas como aconteceu a partir do continente” que isso irá colocar “em causa a estabilidade do Governo”, dado que é “isso o que eles queriam”.

Relativamente ao pedido do PS-Madeira para ouvir Miguel Albuquerque e Pedro Calado quanto a este assunto, na Assembleia Legislativa da Madeira, o chefe do executivo lembrou que “este actual presidente da Câmara tem medo de ir ao parlamento prestar esclarecimentos”.

“Eu acho que é excepcional que ainda haja gente com o mínimo de inteligência que ainda tenha expectativas positivas relativamente ao PS”, constatou.