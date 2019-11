Albuquerque manda Cafôfo “ler a lei”

Será um prenúncio do que pode ser o debate quando o Orçamento Regional for discutido no Parlamento. O presidente do PSD-M abriu esta manhã as jornadas dos social-democratas, na Ponta do Sol, enumerando um longo leque de propostas e objectivos que pretende concretizar durante o mandato colocando no topo das prioridades o “cumprimento das promessas” apresentadas durante a campanha eleitoral, mas em resposta a Paulo Cafôfo, que acusou de estar em “marcha lenta” por ainda não ter apresentado o Orçamento e de estar a “bloquear a autonomia”, Albuquerque mandou o socialista “ler lei”.

Mas vamos ao pacote que Miguel Albuquerque destacou. O líder do PSD falou depois de Jaime Filipe Ramos, começando por referir ser crucial “manter o crescimento económico” e a “empregabilidade” tal como priorizou o “reforço de apoios sociais [Passes sociais a 30 e 40 euros; Kit-bebé passará de 400 para 500 euros; Rede de Cuidados Domiciliários será reforçada; Construção de mais lares; Extensão do apoio das creche do Pré-Escolar]” para, sublinhou, “manter um clima de confiança e cooperação”.

Na área da saúde disse ser igualmente objectivo “diminuir as listas de espera cirúrgicas, consultas e no diagnóstico”. Para que isso aconteça afirmou ser necessário “alargar as salas de ambulatório”. Antes frisou que a construção do novo hospital, que está fase de pré-selecção de propostas, será a obra mais cara do seu governo. “320 milhões de euros”, tanto quanto é o orçamento gasto em 2018 no serviço regional de saúde – “420 milhões de euros”.

Mas Albuquerque disse mais. Disse, por exemplo, que existirá um “complemento remuneratório” para pensionistas com pensões mais baixas, sem referir qual o seu valor, e que será dados “cheques” para doentes com dificuldades na oftalmologia e com carências na saúde oral.

Com uma folha onde se viam palavras sublinhadas a verde e a vermelho, considerou ser “decisivo baixar a taxa de desemprego que se situa na casa dos 6,4%”, um percentual mais baixo desde que entrou em funções governativas, de resto, tinha a ex-secretária regional dos Assuntos Sociais, Rubina Leal, no fundo da sala, apontar o que Albuquerque dizia.

Paralelamente, o líder dos social-democratas, que chegou à Ponta do Sol antes de alguns deputados, frisou que, o governo de maioria parlamentar PSD e CDS, irá tomar um conjunto de medidas que tendem a manter um nível de sustentável na economia verde e azul. Falava da aposta que está ser efectuada nas energias renováveis, exemplo é a construção da barragem do Pico da Urze para aproveitamento da hidroeléctrica da Calheta.

Albuquerque terminou o discurso dizendo que “o PSD-M continua ser o melhor partido, o que tem melhores quadros, que cumpre os seus compromissos, que tem independência e verticalidade nas suas tomada de decisão, que pensa pela sua cabeça, que não recebe lições de ninguém, nem ordens de ninguém. Só do povo”.